Da ieri dai rubinetti delle loro case non sgorga neppure un filo d’acqua, una situazione insostenibile che sta procurando parecchi disagi alle ventidue famiglie che vivono al Villaggio Su Nuraxi a Sarroch.

I problemi per i residenti sono cominciati lo scorso settembre, quando una condotta di Abbanoa – che attraversa una proprietà privata, e sulla quale le squadre dell’ente gestore dallo scorso anno non intervengono più – ha riportato un guasto che, col passare del tempo, ha provocato cali di pressione in tutta la parte alta del paese. La mancanza d’acqua ha messo in ginocchio soprattutto quei residenti che non possiedono una riserva idrica.

«In questa zona vivono molti anziani, alcuni dei quali sono pure allettati, trovo incredibile che Abbanoa lasci queste persone senz’acqua per ventiquattro ore – racconta Roberto Sanna, un residente - , il problema alla condotta si trascina dalla fine dell’estate, assurdo che i loro operai non possano intervenire perché si trova in una proprietà privata».

Da Abbanoa chiariscono la situazione: «Il servizio verrà ripristinato oggi, ma domani saremo costretti a sospendere nuovamente l’erogazione per permettere ai privati di risolvere il problema. Questa perdita causa sbalzi di pressione in tutto il centro abitato da mesi, da parte nostra c’è sempre stata piena disponibilità, siamo rimasti in attesa che ci comunicassero la data dell’intervento per sospendere momentaneamente l’erogazione al villaggio».

Il Comune si è adoperato per aiutare residenti del Villaggio Su Nuraxi a trovare una soluzione. «Abbiamo individuato una società che riparerà la perdita, saranno poi i residenti a pagare le spese – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Umberto Russo -, trovo però inaccettabile che, in virtù delle nuove disposizioni introdotte lo scorso anno, l’ente gestore si disinteressi di una sua condotta che si trova all’interno di una proprietà privata, abbandonando di fatto ventidue famiglie».

