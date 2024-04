Le aziende che fanno parte della Rete territoriale di Sarroch hanno avviato un progetto di collaborazione con l’Istituto Buccari-Marconi per realizzare il primo percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento.

L'ipotesi di lavorare insieme in questa direzione è nata all'interno dell’Academy della Rete Territoriale, progetto ideato due anni fa dal Comune, dove le aziende condividono l'opportunità di intercettare le scuole per creare una contaminazione positiva tra questi due mondi.

Il primo appuntamento del percorso di collaborazione si è tenuto all'Istituto Guglielmo Marconi, e ha visto la partecipazione di 70 studenti degli indirizzi Elettrico-Elettrotecnico e Macchinisti. La seconda fase del progetto si è tenuta nei giorni scorsi nelle aziende del settore industriale di Sarroch, dove gli studenti hanno potuto visitare le officine e conoscere da vicino le modalità di lavoro, ed avere esempi concreti di interventi e manutenzioni.

Gabriella Orrù, consigliera comunale con delega alle Attività produttive, spiega l’obiettivo della collaborazione tra istituti e aziende: «La Rete territoriale, oltre al consolidamento del Welfare, punta anche a creare una sinergia tra il mondo del lavoro e della scuola. Istruzione e formazione svolgono un ruolo determinante nel cogliere quelle che saranno le competenze utili in futuro nella società e nel mondo del lavoro. Ma non basta, infatti non si tratta solo di analizzare le competenze che saranno necessarie in futuro, ma di creare le condizioni per affrontare la complessità e il clima di incertezza che viviamo».

