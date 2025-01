Un defibrillatore automatico esterno per la comunità di Sarroch. A donare il prezioso strumento medico alla popolazione è stata l’associazione di volontariato dell’Avos, che da quarant’anni garantisce un servizio di primo soccorso 24 ore su 24.

Per mostrare l’utilizzo del defibrillatore, i volontari dell’Avos e i medici del 118 hanno tenuto una dimostrazione al Palazzetto dello sport, dove – grazie all’utilizzo di un manichino – è stato possibile vedere in funzione lo strumento.

Dopo la dimostrazione, si è tenuta l’inaugurazione della postazione in piazza Repubblica che ospiterà il defibrillatore.

Il sindaco, Angelo Dessì, ringrazia l’Avos per l’importante dono che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco: «Gesti come questo rafforzano il senso di comunità del nostro paese, siamo grati ai volontari per questo prezioso regalo e per l’imprescindibile servizio che da quarant’anni i soci svolgono per tutti i cittadini».

