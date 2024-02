Via libera ai lavori di efficientamento delle reti idriche, nelle zone residenziali di Perd’e Sali e Porto Columbu. Martedì prossimo, dalle 9 alle 17, per consentire l’esecuzione dei lavori da parte dei tecnici di Abbanoa, verrà sospeso il servizio idrico.

Per agevolare i lavori, inoltre, verrà chiusa al traffico dei veicoli via Marco Polo: il blocco non impedirà comunque il passaggio dei pullman di linea dell’Arst.

Gli interventi dureranno circa otto ore, salvo imprevisti che costringeranno i tecnici a prolungare i tempi.

Durante la ripresa dell'erogazione potrebbero inoltre verificarsi inconvenienti per temporanei fenomeni di torbidità, il personale di Abbanoa sarà impegnato nell'effettuare gli opportuni flussaggi della rete nel più breve tempo possibile.

