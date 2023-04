Nasce la Consulta giovanile di Sarroch: durante la sua prima riunione, l’assemblea composta dalle ragazze e dai ragazzi del paese ha nominato i propri rappresentanti. L’organo consultivo che avrà il compito di portare all’attenzione dell’amministrazione comunale i problemi dei giovani, e di avanzare proposte, ha nominato il proprio direttivo. Il presidente sarà Marco Russo; vice presidente, Francesca Loi; Letizia Caboni, Riccardo Dessì, Mattia Erriu, Francesca Sangermani e Giulia Secci saranno invece i consiglieri.

Marco Russo, fresco di nomina alla guida della consulta, dimostra già di avere le idee chiare: «Sono felice di rivestire questo ruolo e di poter dare una mano al resto del gruppo mettendo un po’ della mia esperienza. Sono consapevole che ci sarà tanto lavoro da fare ma ho visto ottimismo e delle persone entusiaste, che sono sicuro si metteranno in gioco mettendo a disposizione tutti i loro mezzi per far si che siano degli anni proficui in termini di lavoro e risultati».

Soddisfatto Gianluca Caboni, consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili: «Siamo convinti che l'apporto dei ragazzi e delle ragazze del paese sia fondamentale per il futuro di Sarroch, uno strumento come la consulta può permettere ai nostri cittadini più giovani di esprimere al meglio le loro idee».

