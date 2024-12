Un corso gratuito per insegnare ai giovani di Sarroch dai 16 ai 35 anni a utilizzare l’intelligenza artificiale.

Il progetto, intitolato “AI tools for digital marketing”, ha preso il via ieri e andrà avanti sino al giovedì nella Sala Coroneo della Biblioteca comunale.

Durante il corso verranno insegnate le basi dell’intelligenza artificiale, come l’IA sta trasformando la società contemporanea, le tecniche per creare contenuti multimediali per il digital marketing, l’utilizzo di strumenti come ChatGPT per sviluppare testi e copy.

Al termine del corso si terrà un workshop con dibattito sull’impatto dell’IA.

Per Gianluca Caboni, consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili, il corso rappresenta un’occasione per dare ai più giovani gli strumenti per crescere in tutti i settori: «L'intelligenza artificiale trova applicazioni in tutti i campi da quello industriale a quello turistico, come territorio abbiamo il dovere di stare al passo col progresso tecnologico e con i progressi compiuti della società, altrimenti gli effetti dell'inverno demografico che stiamo vivendo saranno devastanti».

