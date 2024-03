Una campagna di prevenzione oncologica dedicata a tutti gli over 18 residenti in paese. L’amministrazione comunale di Sarroch, in collaborazione con la Lilt Cagliari, associazione dedicata alla lotta ai tumori, ha organizzato una serie di screening che permetteranno ai cittadini di tenere sotto controllo la propria salute.

Si parte il 18 marzo, dalle 9,30 alle 12,30, nella sede della Lilt, in via Macchiavelli 47, a Cagliari, con le visite ginecologiche: il secondo appuntamento verrà dedicato a quelle dermatologiche, che si terranno il 20 marzo dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30, nel Centro sociale di Sarroch.

Il 19 aprile, dalle 15 alle 17,30, al Centro sociale, spazio alle visite senologiche, mentre il 15 maggio, dalle 9,30 alle 12, nella sede della Lilt, si terranno i controlli urologici.

Gli interessati potranno presentare le proprie adesioni sino al 13 marzo al Centro sociale: verrà data priorità alle domande in regola non soddisfatte nel 2023.

Qualora il numero delle richieste fosse superiore ai posti disponibili, il Servizio sociale stilerà una graduatoria sulla base della certificazione Isee 2024 più bassa.

