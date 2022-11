Quintali di rifiuti raccolti, decine di volontari in campo per ripulire il territorio: è stata un successo la giornata di pulizia ambientale organizzata dal Comune di Sarroch e dalle associazioni del paese.

Due le squadre in campo, che hanno lavorato per tutta la mattina in zone distinte del paese: a Sa Punta sono entrati in azione i runners dell’Asd podismo Sarroch, mentre a ripulire Perd’e’Sali – nel centro urbano, nella strada per Villa San Pietro, e quella che conduce a Pula – sono stati i residenti e le altre associazioni a darsi da fare.

Alla giornata hanno partecipato anche il sindaco, Angelo Dessì, e l’assessore alle Politiche ambientali, Luca Tolu.

Dopo il lavoro di raccolta, che ha permesso di recuperare una mole notevole di bottiglie di vetro e lattine, ma anche una quantità incredibile di plastica e ogni altro genere di rifiuto, il “bottino” dei volontari è stato recuperato dai mezzi della De Vizia.

© Riproduzione riservata