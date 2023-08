Sono intervenuti per sedare un litigio che stava degenerando e hanno deferito in stato di libertà un uomo per spaccio di stupefacenti.

È successo ieri in tarda serata a Sarroch, dove i carabinieri della locale Compagnia, allertati dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Cagliari hanno sedato la lite tra un 46enne e un allevatore di 42 anni, entrambi del posto.

Rasserenati gli animi e divisi i due rivali, i militari hanno proceduto alle perquisizioni domiciliari. E a casa del 46enne, disoccupato già noto alle forze dell’ordine, hanno trovato cinque piante di cannabis indica. Inevitabile il sequestro, così come il provvedimento nei confronti dell’uomo.

