Via libera alla presentazione delle adesioni per partecipare al soggiorno climatico 2025: quest’anno il Comune permetterà ai residenti della terza età di partecipare a una crociera nel Mediterraneo di otto giorni e sette notti. Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti a Sarroch, di età pari o superiore ai 65 anni: per le coppie è sufficiente che solo uno sia in possesso del requisito richiesto.

I partecipanti devono presentare l'idoneità fisica certificata dal medico di base e la propria attestazione Isee valida. In caso di domande superiori a 30, la graduatoria verrà stilata in base al valore Isee in ordine crescente. Le domande, corredate da fotocopia del documento d’identità, certificato medico e certificazione Isee 2025, devono essere presentate entro il 19 maggio, a mano all’Ufficio Protocollo del Comune o via pec all’indirizzo protocollosarroch@pec.it.

Bianca Meloni, vice sindaca e assessora alle Politiche sociali, spiega l’obiettivo del progetto: «Quest’anno abbiamo voluto organizzare nuovamente un viaggio fuori dai confini isolani. Privilegiare le persone con il reddito più basso è da sempre una delle regole principali, in modo da dare a tutti la possibilità di poter fare un viaggio che difficilmente da soli potrebbero organizzare».

