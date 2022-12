Un incontro con i cittadini per spiegare come difendersi dalle truffe e come riconoscerle.

Mercoledì 21 dicembre, alle 15, nel teatro parrocchiale di piazza Repubblica, i carabinieri della stazione di Sarroch incontreranno i cittadini per aiutarli a non cadere nelle trappole dei truffatori. L’incontro, fa parte della serie di appuntamenti organizzati dall’Arma per aiutare soprattutto le persone più anziani a difendersi dai malintenzionati che, sempre più spesso, trovano le loro vittime su internet con promesse impossibili da mantenere.

Durante gli incontri, i carabinieri suggeriscono ai cittadini di diffidare dalle apparenze; non aprire la porta a sconosciuti e a individui che si presentano come funzionari di enti pubblici; dubitare delle offerte presentate di persona, per posta, su internet o al telefono che appaiono estremamente vantaggiose, ma che in realtà nascondo un tranello.

