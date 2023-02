Trionfa Aladdin alla prima edizione del carnevale intercomunale organizzato dai Comuni e dalle Pro loco di Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Domus de Maria.

Nella sfilata finale andata in scena ieri a Sarroch, il carro proveniente da Domus de Maria – grazie anche alle coreografie del gruppo a piedi, alla presenza dei bambini, e all’incredibilità varietà dei colori dei costumi – ha battuto la concorrenza. Non ha sfigurato neppure il carro proveniente da Capoterra, ispirato alla figure di Peter Pan e Capitan Uncino. La sfilata si è conclusa con la premiazione e una grande festa per i più piccoli in piazza Sa Ruxi.

L’esperimento di creare un cartellone di appuntamenti unico, in modo da permettere a tutti gli abitanti della costa di prendere parte a tutte le sfilate, può considerarsi riuscito: la speranza per le prossime edizioni è quella di vedere in gara più partecipanti.

