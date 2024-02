L’antica dimora che troneggia sul paese si trasformerà per due giorni in Hogwarts, con tanti aspiranti maghi e streghe pronti a prendere d’assalto l’immenso parco di Villa Siotto per un appuntamento imperdibile.

Il 18 e 19 maggio Sarroch ospita la sesta edizione del Potter Day Sardegna, evento organizzato con il patrocinio del Comune e pronto ad avvicinare gli amanti della celebre saga ideata dalla scrittrice J. K. Rowling.

Spettacoli, gare, lezioni di magia, arte, tantissimi espositori e la presenza di uno degli attori che ha recitato nei film di Harry Potter: il più grande raduno della Sardegna dei fan del maghetto più celebre della letteratura e del cinema permetterà di far conoscere anche a chi arriva da lontano la bellezza di Villa Siotto.

Insomma, dopo essere stata utilizzata per l’organizzazione di una cena con delitto, ed essere stata trasformata nel set di un film horror, l’antica villa padronale di Sarroch è pronta anche ad accogliere i maghi e le streghe di tutte le età.

