Posti di blocco e prevenzione nelle ultime due notti nell'ambito della Compagnia dei carabinieri di San Vito, da Villasimius, al Sarrabus-Gerrei. Decine le persone fermate e controllate e individuate. Diverse sono stante anche sottoposto al test etilometrico. Una di queste, un turista 46enne della provincia di Roma, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza. Gli è stato riscontrato u tasso di 2,65 G/l, pari a oltre cinque volte il consentito. L'umo era alla guida di una Ford Ecosport, bloccata nella via Nazionale a San Vito da una pattuglia di carabinieri della stazione di Villasalto. Per lui anche il ritiro della patente.

I carabinieri hanno anche effettuato controlli nelle vicinanze di locali pubblici e lungo il litorale. L'operazione coordinata dal capitano Massimo Meloni, comandante della Compagnia di San Vito, ha visto impegnanti e vede ancora impegnate pattuglie di tutte le stazioni della stessa Compagnia.

Diverse persone fermate nelle vicinanze di ristoranti, erano tutte in possesso del Green pass. Da ieri le spiagge della costa sud orientale registrano il tutto esaurito. Previsti per i prossimi giorni movimenti di partenza e di arrivo.

