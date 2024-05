Riti religiosi, spettacoli musicali e animazione per bambini. È tutto pronto a Serdiana per i festeggiamenti in onore del patrono del paese, San Salvatore, e di Sant’Efisio martire.

L’organizzazione degli eventi collaterali è affidata quest’anno ai volontari della Pro Loco.

Si parte domani alle 18.30 con la santa messa. Seguirà, alle 19.15, il concerto "Voci e suoni per il Patrono" del coro polifonico "San Francesco d'Assisi" di Serdiana. Alle 21, spettacolo in piazza con il Latin Music Show Bebecita.

Domenica 12 maggio, alle 10. 30, la processione per le vie del paese. Ad accompagnare il simulacro del Santo ci saranno i gruppi folk, i cavalieri e i suonatori dell’associazione “Cuncordia a Launeddas”. Alle 16.30, in Piazza Grux’e Ferru l’animazione per i bambini a cura del gruppo “Seconda Stella”. Alle 21, nella stessa piazza, si terrà lo spettacolo dei gruppi folk.

La festa si concluderà lunedì: alle 18 si terrà la processione dei simulacri di San Salvatore e Sant’Efisio, alle 18.30 la messa in onore di Sant’Efisio animata dal coro San Francesco d’Assisi con la partecipazione del maestro Vittorio Montis e il soprano Monica Fadda.

