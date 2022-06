Si chiamava Mihaela Nuta Stan, era originaria di Brasov in Romania, la donna morta la scorsa notte travolta da un Fiat Ducato sulla strada statale 387 che da Monserrato porta a Dolianova. Era in Sardegna dal 2011, faceva la badante per aiutare la famiglia (marito e due figli), rimasti nel suo Paese di origine. Domani arriverà il marito.

Grande il dolore: la sorella, che stanotte ha fatto il riconoscimento della salma e che è residente in provincia di Cagliari, è distrutta dal dolore; “Ho perso una sorella straordinaria. Era qui per aiutare la sua famiglia in Transilvania”. I funerali si svolgeranno in Romania.

L'incidente si è verificato la scorsa notte: Mihaela Nuta Stan stava rientrando dal lavoro e stava raggiungendo la sua abitazione quando è stata appena sfiorata dal furgone che viaggiava in direzione Dolianova. Sembra che la donna sia rimasta colpito solo dallo specchietto che le ha provocato gravi ferite al capo. Inutili tutti i tentativi dei sanitari di salvarle la vita. Davvero una tragica fatalità tra la disperazione di tutti. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri di Monserrato e Quartu, coordinati dal capitano Gianni Russo che ha girato un rapporto al magistrato.

