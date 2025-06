Con la recente chiusura delle celebrazioni per la festa patronale – dedicata ai santi Andrea Apostolo e Isidoro – si è ufficialmente concluso il mandato del Comitato classe 1986. Nato con l’obiettivo di garantire continuità all’organizzazione delle celebrazioni, il comitato ha saputo nel tempo arricchire il programma con numerose iniziative: dalle processioni solenni ai momenti di aggregazione in piazza, dagli "stand gastronomici" ai laboratori per i più piccoli. Un lavoro costante che ha coinvolto l’intera comunità, valorizzando le radici culturali e religiose di Sant’Andrea Frius.

«È stato un percorso impegnativo ma ricco di soddisfazioni — hanno dichiarato i membri del comitato — consapevoli della responsabilità di portare avanti una tradizione tanto sentita. L’orgoglio più grande è aver visto una comunità partecipe e unita attorno alla propria festa». Il comitato uscente ha ricevuto il plauso delle istituzioni e della parrocchia, che hanno sottolineato il valore del lavoro svolto nel mantenere viva una tradizione centrale per il paese. Adesso il testimone passerà al nuovo comitato, con ogni probabilità composto dai membri della classe 1987, che insieme a Comune e parrocchia, il nuovo gruppo sarà chiamato a programmare i prossimi appuntamenti, rinnovando l’impegno collettivo che da generazioni anima Sant’Andrea Frius. Al nuovo comitato l’augurio, condiviso dall’intera comunità, di proseguire con entusiasmo, responsabilità e spirito di servizio questo importante cammino fatto di fede, tradizione e partecipazione.

