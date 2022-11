Incidente sulla statale 387 dove un'auto è volata fuori strada col conducente per fortuna rimasto illeso.

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio con immediato intervento dei carabinieri e dei Vigili del fuoco che hanno recuperato il mezzo.

L'incidente si è verificato al 28esimo chilometro in territorio di Sant'Andrea Frius.

Per cause imprecisate l'automobilista ha perso il controllo dell'auto finita come detto fuori strada.

