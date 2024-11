Operazione antidroga dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Dolianova.

Un uomo, 53 anni, è stato fermato ad un posto di blocco durante un controllo alla circolazione stradale mentre stava lasciando il paese di Sant'Andrea Frius a bordo del proprio veicolo.

L’attenzione dei Carabinieri è stata attirata dal comportamento dell’uomo, che, alla vista della pattuglia, ha tentato di invertire la marcia per evitare il posto di controllo, mostrando un evidente stato di agitazione. Questo atteggiamento ha indotto i militari a perquisire l'auto. Durante l’ispezione, i carabinieri hanno rinvenuto un sacco per mangime nascosto all'interno dell’auto, contenente alcune buste sottovuoto termosaldate. Una volta aperte, le buste si sono rivelate colme di boccioli di marijuana per un peso complessivo di un chilogrammo.

L'operazione si è conclusa con l’arresto del 53enne, che è stato condotto in Tribunale per affrontare il giudizio con rito direttissimo.

Il sequestro della sostanza, considerato significativo per quantità e modalità di occultamento, rappresenta un ulteriore colpo alla rete di spaccio locale. L'operazione è stata coordinata dal capitano Luca delle Vedove, comandante della Compagnia dei carabinieri di Dolianova, che ribadisce «l'impegno costante nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ponendo particolare attenzione alla vigilanza del territorio e incoraggiando la collaborazione della cittadinanza nella segnalazione di comportamenti sospetti, fondamentali per la sicurezza della comunità».

