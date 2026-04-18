Il Commissario straordinario del Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna, Roberto Curreli, ha approvato una Convenzione con il Comune di San Vito per l’allestimento nelle sale espositive del Museo dell’Argento di una mostra temporanea costituita da campioni di minerali d’argento provenienti dai prestigiosi Musei naturali di Milano e Genova.

«Gli esemplari prescelti – si legge in un comunicato del Comune - fanno parte della collezione di Giovanni Battista Traverso, insigne mineralogista, paleontologo e ingegnere minerario, storico direttore delle miniere argentifere del Sarrabus nella seconda metà del XIX secolo. L’idea progettuale prevede un riallestimento delle sale del Museo dell’Argento ubicato in una parte del Palazzo Civico, in passato caserma dei carabinieri reali. Saranno aggiornati gli attuali pannelli didattici e poste a norma le vetrine destinate ad accogliere i preziosi campioni di minerali».

Il percorso della visita prevede una sezione introduttiva sulla geologia del Sarrabus con riferimenti ai centri limitrofi e un focus su Monte Narba e i suoi campioni di minerali. È inoltre prevista una sezione “touch” dedicata ai non vedenti con la possibilità di esplorazione tattile di campioni di minerali e rocce.





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