I carabinieri di San Vito hanno denunciato per truffa aggravata e sostituzione di persona un quarantottenne di Quartu Sant'Elena, noto alle forze dell'ordine per diversi episodi.

L'uomo aveva venduto a una donna di 33 anni un impianto di depurazione dell'acqua domestica, facendosi pagare 500 euro.

Ma la donna non solo non ha mai ricevuto l’impianto, ma ha anche scoperto che il 48enne aveva utilizzato i suoi dati per perfezionare un ulteriore contratto di vendita dello stesso oggetto, attivando nel contempo una finanziaria per l'importo dell'acquisto che la donna avrebbe dovuto estinguere in numerose rate.

Dopo aver compreso di essere stata raggirata, la donna ha dunque bloccato tramite la banca il finanziamento, limitando i danni, e poi si è rivolta ai militari che hanno condotto gli accertamenti necessari per segnalare il truffatore alla Procura della Repubblica.

(Unioneonline/l.f.)

