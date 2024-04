Piazza Cogoini – una delle piazze centrali di San Vito – diventa sempre più “inclusiva” grazie ai nuovi giochi che l’amministrazione comunale sta posizionando in questi giorni.

Proprio per questo motivo l’area non sarà accessibile sino al 16 aprile «salvo ritardi – chiarisce il Comune in una nota - dovuti ai tempi di lavorazione».

La piazza è adiacente all’edificio scolastico che ospita le scuole elementari e da alcuni anni, grazie appunto alla sistemazione di diversi giochi, è un punto di riferimento per i più piccoli e per i loro genitori.

