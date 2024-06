Per scongiurare gli incendi arrivano anche le prescrizioni comunali. Un’ordinanza del sindaco di San Vito Marco Siddi prevede una serie di interventi preventivi per i proprietari o conduttori di aree agricole non coltivate, per i proprietari di aree verdi urbane incolte, proprietari di villette e amministratori di stabili con connesse aree verdi. Ma anche per i responsabili di cantieri edili stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree di pertinenza, che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere a effettuare gli interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni ancora invasi da vegetazione.

© Riproduzione riservata