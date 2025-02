Il Comune di San vito concede i contributi per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. Le domande per l’inserimento nella graduatoria dell’anno 2025, relative agli edifici “Ante 1989” e per gli edifici privati “Post 1989”, dovranno pervenire in bollo all’Ufficio Protocollo del Comune di San Vito entro e non oltre il 3 marzo 2025, esclusivamente utilizzando la modulistica approvata della Regione – Assessorato dei Lavori Pubblici.

© Riproduzione riservata