E' stata celebrata a San Vito la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. In questa giornata si rende omaggio a tutti quegli italiani, uomini e donne, che hanno perduto la propria vita per la Patria, per la Libertà e per costruire un futuro di Pace. La giornata è iniziata con la deposizione di una corona d’alloro al monumento al Milite Ignoto e proseguita poi con la celebrazione della Santa Messa a suffragio dei caduti officiata dal parroco Don Pasquale nella parrocchiale di San Vito Martire e si è conclusa in piazza Emilio Lussu dove è stata deposta una corona d’alloro al monumento che ricorda i caduti Sanvitesi di tutte le guerre.

Alla cerimonia hanno presenziato i rappresentanti dell'amministrazione comunale col sindaco, Marco Antonio Siddi, le autorità militari del territorio, le Associazioni d’arma dell’Aeronautica Militare, dei Carabinieri e dell’Aviazione dell’Esercito, i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado del paese, accompagnati dai loro insegnanti e numerosi cittadini che, con la loro presenza hanno voluto dimostrare la propria sensibilità alla ricorrenza.

In piazza Lussu ci sono stati momenti di forte commozione quando i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado hanno intonato l’inno nazionale e il brano “Auschwitz” e quando l’Associazione Musicale Giuseppe Verdi di Muravera ha eseguito i brani la “Legenda del Piave”, il “Silenzio” e “Dimonios” il noto inno in sardo della Brigata Sassari.

© Riproduzione riservata