Devastante incendio nelle campagne di San Vito: le fiamme, visibili anche a distanza, hanno aggredito una azienda agricola in località Rio Piras, distruggendo un capannone, mezzi agricoli e incenerendo oltre mille balle fra foraggio e fieno.

I vigili del fuoco stanno ancora operando sul posto. In arrivo da Cagliari una grossa ruspa dei Vigili del fuoco per avviare la bonifica del sito. Sul poso anche i carabinieri della Compagnia di San Vito per gli accertamenti che scatteranno non appena il sito sarà messo in sicurezza.

© Riproduzione riservata