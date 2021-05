Le piogge hanno favorito la crescita delle erbacce, con i relativi pericoli soprattutto legati agli incendi estivi.

Il sindaco di San Vito Marco Siddi ha per questo firmato una ordinanza con la quale invita i proprietari e i conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di villette, di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione.

Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative. Un intervento necessario proprio per mettere in sicurezza il territorio in vista dell'estate.

