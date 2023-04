Incidente stradale sull’Orientale Sarda all’altezza di San Vito.

Coinvolta una Renault Clio con a bordo una famiglia di Lotzorai. Mentre viaggiava in direzione Cagliari - Tertenia, per cause in corso di accertamento, l’auto è finita contro il guardrail d'ingresso allo svincolo San Vito-Ballao.

Madre, padre e figlio sono riusciti a uscire dalla macchina che ha immediatamente preso fuoco.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di San Vito e le Pattuglie di Villaputzu e Armungia per i rilievi di legge e per regolare il traffico nonché personale Anas.

Tutta la famiglia è stata trasportata dal 118 all'ospedale di Muravera per accertamenti e cure, nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Dopo il sinistro il tratto della strada statale 125 Var è stato temporaneamente chiuso al traffico. La circolazione è poi stata ripristinata.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata