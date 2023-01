Nonostante avesse il divieto di avvicinarsi a meno di 300 metri dalla ex compagna, nella notte è stato sorpreso dai carabinieri di San Sperate vicino all’abitazione della donna. E con sé aveva vari attrezzi che sono stati sequestrati.

In manette è finito un 41enne coinvolto in una serie di vicende legate al reato di maltrattamenti in famiglia. I militari lo hanno intercettato e hanno scoperto che aveva addosso cacciavite, pinze, tenaglie e un coltello a serramanico.

È stato arrestato e messo ai domiciliari.

