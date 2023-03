I Carabinieri di San Sperate hanno denunciato per spaccio un 51enne autotrasportatore del luogo, incensurato.

I militari, che già nutrivano dei sospetti nei suoi confronti, hanno perquisito la sua auto durante un servizio di pattuglia.

E in effetti era in possesso di nove dosi preconfezionate in bustine di cellophane di eroina e di due di cocaina.

L’uomo dovrà risponderne al Tribunale di Cagliari.

(Unioneonline/D)

