Sono finite tutte le spigole e le orate arrostite sul momento ieri sera nel piccolo villaggio di San Priamo (Comune di San Vito). Sei quintali di pesce fresco – proveniente dalla laguna di Feraxi – che hanno decretato il successo della settima edizione della “Sagra de su pisci arrustu”, ormai uno degli appuntamenti più rinomati del Sarrabus. In mille, o forse più, hanno fatto la fila e hanno gustato, assieme al pesce, un piatto di “fregula” cucinata dallo chef per passione Corrado Sanna (ex consigliere comunale di Muravera) e un buon bicchiere di vino bianco.

“Con la sagra de Sa Pratzida e della carne di capra che si tiene l’ultimo sabato di luglio – sottolinea Gian Piero Cuccu, assessore alle Borgate – questo è uno degli appuntamenti gastronomici principali dell’estate di San Vito. L’organizzazione è stata ottima e i tantissimi turisti hanno apprezzato”.

Ad organizzare la sagra i volontari dell’associazione Bidde Mayori e tantissimi cittadini. Ad arrostire (e comunque a dare una mano in prima linea), fra gli altri, lo stesso Cuccu con i colleghi assessori Stefano Scroccu e Alberto Fundoni. Ad allietare la serata musica e balli in un’atmosfera d’altri tempi.

