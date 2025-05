A San Nicolò Gerrei stamattina è stato eseguito un ordine di carcerazione per maltrattamenti in famiglia nei confronti di un operaio 39enne. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato in carcere a Uta.

L’ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Sassari. Il provvedimento, fa seguito alla condanna definitiva pronunciata dalla Corte d’Appello: l’uomo dovrà infatti scontare due anni, sette mesi e ventitré giorni di reclusione per maltrattamenti in famiglia. Le violenze sarebbero state commesse a partire dal 2011, quando l’uomo ancora risiedeva nel Sassarese.

I militari hanno rintracciato l’operaio nella sua abitazione e, dopo la notifica dell’atto e il completamento delle formalità di rito, lo hanno portato in carcere a Uta.

(Unioneonline/v.f.)

