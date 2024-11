I carabinieri hanno arrestato un 49enne, residente a Dolianova ma domiciliato a San Nicolò Gerrei, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro – Ufficio Esecuzioni Penali. L'operazione, condotta con estrema professionalità e precisione, si inserisce nell'ambito di una più ampia attività di controllo e contrasto dei reati legati al traffico di sostanze stupefacenti.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati simili, è stato condannato a una pena di 3 anni, 2 mesi e 18 giorni di reclusione, oltre a una multa di 18mila euro, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, accertato Oniferi il 18 agosto 2019.

Dopo il rintraccio e l'arresto avvenuti questa mattina, i militari hanno completato le formalità di rito, e l'uomo è stato condotto presso la Casa circondariale di Uta, dove sconterà la pena detentiva prevista.

L'operazione ha richiesto un'attenta pianificazione per garantire la sicurezza sia dell'arrestato che degli operanti, assicurando che il trasferimento in carcere avvenisse senza complicazioni. L'operazione di arrestato è stata coordinata dal capitano Luca delle Vedove, comandante della Compagnia di Dolianova.



