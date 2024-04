Una serie di iniziative in calendario a Muravera in attesa della giornata clou della sagra degli agrumi programmata per domenica 28 aprile. Il 24 aprile in Piazza Europa dalle 17 si terrà una manifestazione musicale con l'Orchestra e coro degli alunni dell'Istituto Commerciale.

Il 25 aprile alle 9 appuntamento con la corsa e la Camminata "Curri Murera”. Alle 21,30 sarà proiettato il film "Solo pietre". Il 26 aprile alle 21,30 concerto di Piero Marras.

Il 27 aprile sempre alle 21,30, serata comico-musicale con "Gli autogol". Il 28 alle 10 la grande sfilata nella via Roma con gruppi folk, maschere, le etnotraccas.

