È l'appuntamento più atteso nella primavera del Sarrabus: la sagra degli agrumi, che celebra il 50esimo compleanno. Quest'anno si terrà a fine aprile alle porte della stagione turistica.

Mercoledì 21 febbraio alle 15, nell'aula consiliare "Prof. Piero Loddo", si terrà un incontro per preparare la festa. In particolare sono invitati le associazioni, i commercianti, gli artigiani, le scuole, le attività recettive, i comitati spontanei e i cittadini che desiderano offrire il proprio contributo per la realizzazione della sagra.

Previsti diversi giorni di iniziative fra convegni, incontri, visite al museo.

Il momento clou sarà come sempre quello della grande sfilata delle etnotraccas, gruppi folk, maschere che arriveranno da tutta la Sardegna e l'esibizione in piazza degli stessi gruppi folk che sfileranno poche ore prima.

