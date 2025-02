Il rumore dell’acqua che scorre, il profumo della terra umida e il buio affascinante delle grotte: sabato 15 febbraio, Sadali si trasformerà in un vero e proprio teatro naturale dove storia, cultura e natura si intrecciano in un’esperienza indimenticabile.

L’evento “Grotte, acqua e… storia sarda”, organizzato dall’assemblea territoriale Ans Mandrolisai in collaborazione con l’Ecomuseo di Sadali, regalerà ai partecipanti una giornata diversa nell’entroterra dell’Isola.

Sadali, noto come “il paese dell’acqua”, sorge tra sorgenti cristalline e cascate particolari, offrendo uno scenario perfetto per un’escursione unica. Il percorso inizierà alle 10 con la visita alla misteriosa sa Gruta de is Janas, una cavità naturale avvolta da leggende antiche, per poi proseguire con un’occasione straordinaria: l’accesso esclusivo alla grotta Su fossu de margiani ghiani, solitamente chiusa al pubblico. Qui, senza l’ausilio della luce artificiale, ma solo con le lampade frontali fornite dagli organizzatori, i partecipanti potranno vivere la speleologia in modo autentico, proprio come i primi esploratori che si avventuravano nel sottosuolo alla scoperta di mondi nascosti.

A guidare il viaggio saranno esperti locali, veri custodi delle tradizioni e delle memorie del territorio, che accompagneranno i visitatori con racconti in lingua sarda, regalando un’esperienza ancora più coinvolgente. E dopo l’immersione nel ventre della terra, l’escursione continuerà verso Su Stampu de su Turnu, un capolavoro naturale dove una cascata e una grotta si fondono in un panorama di rara bellezza.

© Riproduzione riservata