La Barbagia di Seulo dà il via alla macellazione mobile e senza stress per l’animale. Ieri, a Sadali il taglio del nastro con la sindaca Barbara Laconi e il sindaco di Esterzili, Renato Melis del cosiddetto mattatoio mobile, che servirà i tre paesi barbaricini: Sadali, Esterzili e Seulo. Realizzato in un container è stato posizionato nel paese di San Valentino, ma sarà a disposizione di tutti gli allevatori e i residenti dei tre Comuni coinvolti nel progetto, che dovranno, però, per accedervi far riferimento a coloro che gestiscono il macello.

Il servizio è nato seguendo un concept etico per la produzione di carne. In questo modo si elimina completamente il trasporto al macello dell’animale, migliorandone sia il benessere sia la stessa qualità della carne. Gli animali vengono abbattuti direttamente nel loro ambiente evitando così spostamenti che per loro diventano stressanti.

Il primo mattatoio mobile della Barbagia di Seulo entrerà dunque in azione nei prossimi giorni, quando agli allevatori residenti nei comuni interessati verranno indicati sia i giorni che gli orari di accesso al servizio e i numeri di telefono da contattare per tutte le informazioni necessarie.

