Un’idea di turismo lento e sostenibile per un'esperienza da ricordare. Anche questo è il cammino di San Valentino di Sadali che prenderà il via venerdì proprio dal piccolo paese della Barbagia di Seulo. Un altro modo per scoprire e conoscere i territori della stessa Barbagia, della Trexenta e del Sarcidano, tra fede, natura e tradizioni.

Le stazioni sono le parrocchie di Sadali, Esterzili, Seulo, Villanova Tulo, Nurri, Mandas, Laconi, Nurallao, Escolca, Gergei, Genoni, Nuragus, Serri, Isili e Orroli. Il cammino si potrà affrontare a piedi, in bicicletta, a cavallo e, in alcune tappe, anche attraverso le storiche tappe del Trenino Verde.

Il percorso si compone di dieci tappe e percorre complessivamente 170 chilometri il cui filo conduttore è l'esempio di vita, fede e amore dei Santi Martiri come il patrono di Sadali.

ll Cammino di San Valentino è stato ideato dalla collaborazione delle associazioni culturali Baetorra e San Valentino di Sadali.

Venerdì 25 aprile si inaugura la prima tappa: dalla chiesa parrocchiale San Valentino di Sadali, attraverso un percorso di sei chilometri, condurrà alla parrocchia San Michele di Esterzili, da qui si ripartirà per raggiungere la foresta di Betilli.

