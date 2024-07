Sabina aveva fretta di nascere. E, semplicemente, lo ha fatto: questo pomeriggio, sulla Statale 125, all’altezza di Costa Rei, in auto. Il papà era alla guida verso Cagliari, per il parto. La mamma – vera eroina di questa vicenda – gli stava accanto in auto, quando la piccola ha visto la luce.

La centrale operativa del 118 è stata mobilitata intorno alle 15,50. Mamma e bimba sono state subito prese in carico da un’ambulanza di base in servizio nella vicina località balneare.

Poco dopo sono arrivati i medici a bordo dell’elisoccorso, atterrato su un campo poco distante, per prestare le prime cure.

Bimba e mamma ora stanno bene: sono state accompagnate al Santissima Trinità di Cagliari.

