L’appuntamento è per le 16 in piazza delle Chiudende dove è fissato il raduno dei gruppi in maschera che sfileranno nelle vie del centro. Sarà questa la tredicesima edizione del carnevale soleminese, evento organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune.

Dopo la tradizionale sfilata, la festa proseguirà alle 18 con la musica di Lady Manu Dj e le coreografie delle Dance Girls. In programma anche spettacoli di animazione per i bambini e una zeppolata gratuita per tutti i partecipanti.

Sono previsti premi per le migliori maschere del carnevale di Soleminis.

