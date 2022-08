Intervento dei carabinieri nella notte a Serdiana, in via Bacaredda, per un incidente stradale. I militari hanno trovato sul posto, però, solo un’autovettura, una Ford Puma, evidentemente abbandonata dal conducente dopo lo schianto.

L’auto è risultata intestata a un 34enne operaio del luogo: rintracciato dai carabinieri nella sua abitazione, l’uomo ha dichiarato di non essersi trovato alla guida del mezzo che evidentemente gli era stato rubato e di non essersi accorto del furto del veicolo, avvenuto poco prima e presumibilmente nell'arco temporale tra le ore 20 dell’8 agosto e l’1.30 di oggi.

L'auto, restituita al legittimo proprietario, ha riportato ingenti danni a causa dell’impatto contro un palo dell'illuminazione pubblica.

I documenti di circolazione e assicurativi sono risultati essere in corso di validità. In corso indagini per risalire all’autore del furto.

(Unioneonline/v.l.)

