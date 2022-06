Un pensionato di Muravera è stato soccorso ieri pomeriggio a San Vito dai carabinieri del Radiomobile. Il 77enne è stato trovato riverso a terra in precarie condizioni di salute: i militari lo stavano cercando dopo la segnalazione della moglie la quale aveva spiegato che il marito era diretto a San Vito dove avrebbe dovuto svolgere delle terapie per poi raggiungere l'ufficio anagrafe del Comune di Muravera.

Gli uomini dell'Arma hanno cominciato le ricerche e lo hanno individuato in località Su Pirasteddu: forse si era sentito male ed era a terra. I carabinieri lo hanno messo subito all’ombra e lo hanno dissetato, chiedendo l’intervento del 118. L’anziano, in evidente stato di disidratazione per essere stato circa 3 ore sotto il sole, è stato trasferito in ambulanza al Policlinico di Monserrato per ulteriori accertamenti.

(Unioneonline/s.s.)

