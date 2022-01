Dopo la condanna in via definitiva pronunciata dalla Corte di Cassazione, un 31enne residente in Ogliastra e finito a processo con l’accusa di aver rapinato il supermercato Eurospin di San Vito, è stato arrestato dai carabinieri di Tortolì insieme ai colleghi della Compagnia di Lanusei.

L’uomo, fermato a Nuoro, è stato accompagnato a Badu ‘e Carros dove deve scontare la pena di 5 anni, 3 mesi e 22 giorni non solo per rapina ma anche per traffico di sostanze stupefacenti e tentata estorsione. Nel corso delle indagini, nella sua abitazione erano state ritrovate munizioni e una testa di manichino forata, forse utilizzata per esercitarsi con le armi.

