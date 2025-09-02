A Quartu il randagismo preoccupa con i cani che arrivano al canile Shardana in costante aumento. Con notevoli spese da parte del Comune. L'impegno dell'amministrazione locale non manca anche col progetto “Adotta un cane dal canile”, che prevede il riconoscimento di un incentivo - erogato sotto forma di voucher - destinato a coprire parte delle spese iniziali per il benessere dell’amico a 4 zampe preso in adozione.

Si rinnova quindi la necessità di programmare e sviluppare attività atte ad incrementare gli affidamenti, al fine di liberare posti che consentirebbero l’ingresso in canile di cani randagi, che rimanendo in libertà, non solo sarebbero in pericolo di vita, ma causerebbero anche un serio e costante pericolo per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini. L’Amministrazione comunale ha pertanto stanziato 20mila Euro al fine di incentivare i cittadini e le associazioni animaliste, sia regionali che nazionali all’adozione di uno o più cani custoditi nel canile convenzionato Shardana.

<Dopo gli ottimi riscontri del primo anno, quest’anno il progetto- dice il Comune in una nota- non interessa soltanto le associazioni di volontariato animaliste, ma si estende anche a cittadini e famiglie. Il voucher permetterà di coprire spese di vario tipo: dall’alimentazione alle vaccinazioni, dalle cure veterinarie di base ad altri costi che un animale di affezione inevitabilmente comporta.

Gli interessati potranno presentare istanza di “Manifestazione di Interesse per l’Adesione al Progetto Adotta un cane dal canile’ mediante trasmissione a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) oppure consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune, a partire da oggi, martedì 02/09/2025 e sino alle 14.00 di lunedì 15/12/2025. Il Comune, verificato la conformità dei requisiti posseduti a quelli richiesti, provvederà a comunicare al cittadino e/o all’Associazione la concessione del voucher>.

