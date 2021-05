Numerose sono state le attività dei carabinieri nelle scorse ore tra il Medio Campidano e la provincia di Cagliari.

Ieri sera, a Villanovafranca, i militari impegnati in un servizio di controllo del territorio hanno segnalato alla Prefettura del capoluogo P.S. (classe 2004), P.M. (2002), S.M. (2003), S.L. (2002), F.R. (2002), e G.S. (classe 2003), tutti residenti a Villanovafranca, in quanto sorpresi mentre creavano assembramento per strada senza il rispetto della distanza interpersonale e senza indossare le mascherine di protezione.

A San Gavino Monreale, due donne – I.D.G., nata nel 1986, e M.G., classe 1961, entrambe residenti a Napoli e con precedenti di polizia – che avevano pubblicato un’inserzione su un noto sito internet per la vendita del motore di un’auto sono riuscite a ingannare un 60enne di San Gavino. L’uomo aveva risposto all’annuncio e pagato a uno sportello della Sysal Pay 350 euro, come convenuto, ma non ha mai ricevuto l’oggetto pattuito. Da qui la denuncia per le due truffatrici.

Sempre a San Gavino Monreale, dopo la denuncia querela presentata da una 42enne, i carabinieri hanno denunciato in stato libertà per minacce un 48enne, anch'egli del posto. Il 22 aprile scorso, in via Dante, a seguito di un battibecco per motivi legati alla circolazione stradale, aveva inseguito con la propria macchina l’auto della donna, affiancandola e minacciandola.

Nel tardo pomeriggio di ieri i militari di Sinnai hanno denunciato un 48enne del paese, S.R., nato nel 1948, per lesioni personali. Il pensionato, al culmine di una lite per motivi passionali, con un coltello di fattura artigianale dotato di lama da 50 centimetri circa, ha ripetutamente tentato di colpire un 53enne accusandolo di avere una relazione con la sua ex compagna.

L’operaio, nel cercare di proteggersi dai fendenti, è rimasto ferito a una mano e, soccorso da un’ambulanza del 118, portato all’ospedale Brotzu da dove è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata