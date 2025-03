Nel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri di Cagliari hanno intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di contrastare le violazioni legate alla guida in stato di ebbrezza, all’uso di sostanze stupefacenti e alle infrazioni al Codice della Strada. L’operazione ha riguardato oltre 200 persone e 164 veicoli.

Il bilancio delle operazioni è di 37 sanzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada e diverse denunce in stato di libertà. A Serrenti, un uomo di Cagliari è stato trovato positivo all’alcoltest con tassi alcolemici superiori ai limiti consentiti, con ritiro immediato della patente e sequestro del veicolo.

A Villacidro, un altro individuo ha rifiutato gli accertamenti per alcol e droghe, determinando il ritiro della patente e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

Simili provvedimenti sono stati presi anche a Quartu e Decimomannu, dove diversi automobilisti hanno visto la loro patente ritirata o il veicolo sequestrato.

Oltre alla guida sotto l’effetto di alcol, i Carabinieri hanno denunciato numerose persone per possesso di sostanze stupefacenti e armi. A Cagliari, un giovane è stato trovato con un coltello a scatto, mentre un altro, originario della Tunisia, è stato segnalato per possesso di droghe sintetiche. I militari hanno inoltre elevato multe per guida senza patente e per violazioni da parte di chi non rispettava le limitazioni imposte dalle misure alternative alla detenzione.

(Unioneonline/Fr.Me.)

