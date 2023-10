Raffaele Porceddu è tra i migliori 50 sommelier d’Italia. Un importante riconoscimento arrivato dopo anni di carriera per il maître ed esperto sommelier di Senorbì che è stato inserito nella prestigiosa guida “Wine List Italia edizione 2023” presentata in anteprima durante la sesta edizione della Milano Wine Week, rassegna dedicata al mondo del vino e in particolare ai consumatori e ai produttori del settore.

«Per me è un grandissimo onore essere affiancato ai migliori professionisti della professione, di sicuro una tale considerazione rappresenta uno stimolo ad andare avanti», dice Porceddu, che da tempo ha intrapreso una missione di valorizzazione dei vini della Sardegna, proponendo un connubio per qualità e caratteristiche soprattutto con i prodotti della Toscana, dove lavora da diversi anni, e del Nord Italia.

Il progetto Wine List Italia nasce su iniziativa degli esperti del settore Paolo Porfidio e Federico Gordini per promuovere e valorizzare la figura del sommelier. Da lì è partita l’accurata selezione delle figure più importanti del panorama dell’enologia e dei professionisti del vino a livello nazionale. «L’aspetto più gratificante è stato potermi confrontare con professionisti e operatori del settore che possono vantare esperienze e professionalità di livello altissimo», conclude Porceddu.

Il sommelier di Senorbì si è appassionato al mondo del vino da ragazzo, vendemmiando negli assolati e fertili campi della Trexenta con il padre Raimondo, lo zio Giuseppe e i fratelli Roberto e Riccardo, imprenditori agricoli molto conosciuti in zona. Si è poi specializzato in enologia attraverso l’istruzione e incontrando i maggiori produttori vinicoli d’Europa, il suo nome ora figura nel gotha dei professionisti internazionali.

La sua è una carriera in crescendo: nel 2020 è stato premiato con il Grifo Nobile all’Anteprima Vino Nobile di Montepulciano, assegnato dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano a quelle figure che si sono distinte per la promozione del vino italiano, del Vino Nobile di Montepulciano in particolare.

