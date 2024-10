I carabinieri lo avevano messo al centro della loro attenzione grazie ad alcune voci di paese e segnalazioni che lo descrivevano come uno spacciatore. E ieri per un sessantacinquenne di Selargius è scattato l’arresto.

Nella notte, dopo alcuni appostamenti effettuati nei giorni scorsi, il sospettato è stato fermato mentre usciva da casa, presumibilmente per incontrare potenziali acquirenti.

Durante la perquisizione, estesa anche all’abitazione, i carabinieri hanno trovato oltre 500 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio, 35 grammi di hashish, una bilancia elettronica di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento della droga.

Il materiale è stato sequestrato, il sessantacinquenne è finito in manette e questa mattina era in tribunale a Cagliari per la direttissima.

