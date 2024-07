L’amministrazione di Elmas è impegnata per restituire il fresco agli esercenti del mercato civico.

Di qualche giorno fa la notizia che il datato impianto di climatizzazione dell’edificio comunale di via Del Pino Solitario si era guastato, costringendo i gestori dei 15 box ad accontentarsi dei ventilatori provvisori, insufficienti per fronteggiare le alte temperature estive.

Il Comune si era subito mobilitato per procedere all’acquisto e all’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione che tuttavia rappresenta un importante investimento economico per le casse del Comune.

Intanto è stato effettuato un intervento provvisorio sulla macchina esistente e, in attesa di mettere in funzione la nuova, la ditta sta assemblando le varie componenti per poi procedere con la sistemazione definitiva del nuovo impianto.

