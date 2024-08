L'abbandono dei rifiuti in ogni angolo della città sta assumendo a Quartucciu dimensioni preoccupanti, trasformandola in uno scenario di degrado che non risparmia nemmeno le aree più centrali.

La situazione è evidente nei parchi e nelle piazze, come denunciano i residenti: cestini stradali stracolmi di sacchi di spazzatura, spesso provenienti direttamente dalle abitazioni, giacciono abbandonati senza alcun riguardo per l'ambiente. In piazza del Crocefisso, nella centralissima via Nazionale, buste colme di rifiuti occupano gli spazi pubblici, mentre in piazza Sunda e all'angolo tra via Tortolì e via Mandas, i cestini traboccano di materiale organico non raccolto. Per non parlare degli escrementi degli animali lasciati nei spazi verdi dove giocano i bambini.

È chiaro poi che le temperature estive rendono ancor più insostenibile questa situazione, aggravando l'impatto ambientale e igienico. Solo una settimana fa, il Rio Is Cungiaus è stato ripulito dai sacchi dell’immondezza abbandonati da non si sa chi, ma, tempo una notte, e sono ricomparsi.

I cittadini sono esasperati: «Questa è inciviltà», affermano, chiedendo un intervento deciso da parte delle autorità locali. Il Comune, nonostante gli sforzi di pulizia, non riesce a tenere il passo con l'incuria diffusa. I residenti propongono soluzioni come l'installazione di telecamere di sorveglianza e l'inasprimento delle sanzioni per chi abbandona i rifiuti, nella speranza di restituire alla città un'immagine più rispettosa e dignitosa. Un'attenzione maggiore al territorio è ormai indispensabile per arginare un fenomeno che rischia di sfuggire di mano.

